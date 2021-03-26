تجربة جديدة لاختبار لقاح كورونا على الأطفال فى عمر 6 أشهر

كتبت هند عادل

بدأت شركة فايزر الأمريكية، اختبار لقاحها ضد فيروس كورونا على أطفال لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر وحتى 12 عاما، وسيحصل حوالي 144 مشاركًا على لقاح من جرعتين بثلاث جرعات مختلفة لاختبار السلامة، وسيتم توسيع التجربة لاحقًا لتشمل 4500 مشارك لاختبار ما إذا كان اللقاح فعالًا فى الوقاية من عدوى كورونا عند الأطفال من عدمه.



لقاح فايزر

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد بدأت شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بايونتك في اختبار لقاح فيروس كورونا على الأطفال في أعمار صغيرة، وقالت المتحدثة باسم فايزر شارون كاستيلو إن المتطوعين الأوائل في المرحلة المبكرة من التجربة تلقوا أولى الحقن، وتأمل الشركات أن تتمكن من توسيع نطاق التطعيم إلى تلك الفئة العمرية بحلول أوائل عام 2022.

وتتبع تجربة طب الأطفال، التي ستشمل أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر، تجربة مماثلة أطلقتها شركة مودرنا الأمريكية الأسبوع الماضي.

وتشمل التجربة على الأطفال التأكد من سلامة لقاحهم المكون من ثلاث جرعات مختلفة 10 و 20 و 30 ميكروجرامًا في تجربة تضم 144 مشاركًا.

ويخطط الباحثون للتوسع لاحقًا لتشمل 4500 مشاركًا في مرحلة متأخرة من التجربة ، وسيتم تقسيم الأطفال إلى ثلاث مجموعات: من سن ستة أشهر إلى سنتين ، وأعمار من سنتين إلى خمس سنوات ، وأعمار من 5 إلى 12 عامًا ، في كل مجموعة سيحصل نصفهم تقريبًا على جرعتين على حدة لمدة 21 يومًا ، وسيُعطى النصف الآخر الدواء الوهمي.

وسيختبر الفريق السلامة والتحمل والاستجابة المناعية الناتجة عن اللقاح عن طريق قياس مستويات الأجسام المضادة لدى الأطفال الصغار، وستكون التجربة في متابعة لمدة ستة أشهر وتجرى حاليًا في مراكز في ثلاث ولايات أمريكية: ماساتشوستس ونورث كارولينا وأوهايو، وسيتم الحصول على بيانات من التجربة في النصف الثاني من عام 2021، وتتوقع الشركة الحصول على بيانات من تلك التجربة في الأسابيع المقبلة.