اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مارس 2021 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بيان للتضامن: 20 ألف جنيه لأسرة المتوفى و10 آلاف للمصاب مساعدات عاجلة بحادث القطارين

الجمعة، 26 مارس 2021 08:01 م
بيان للتضامن: 20 ألف جنيه لأسرة المتوفى و10 آلاف للمصاب مساعدات عاجلة بحادث القطارين حادث قطار سوهاج
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن  الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة قدرها عشرون آلاف جنيه لأسرة كل متوفى وعشرة آلاف جنيه لكل مصاب في حادث قطاري سوهاج الذي وقع اليوم، وذلك لحين انهاء إجراءات التعويضات، بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أمر، فور وقوع الحادث، بمضاعفة التعويضات المستحقة لأسر المتوفين لتصل الى 100 الف جنيه للمتوفى وتعويض المصابين بمبالغ تتراوح بين 20 الى 40 الف جنيه تبعا لحدة الاصابة وعدد ساعات البقاء بالمستشفى، مع سرعة الصرف في خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي  على الفور بتعبئة جهود الحمعيات الأهلية والمتطوعين وطالبت برفع حالة الطواري في إقليم وسط الصعيد والدفع بعدد من فرق الاستجابة السريعة لتوفير مهمات الاغاثة اللازمة بما يشمل المواد الغذائية وأدوات التعقيم والحماية الشخصية، بالاضافة إلى توفير أماكن لاقامة أسر المصابين من المراكز المحيطة بسوهاج ومن خارج المحافظة.

كما تقوم الوزيرة بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة لتوفير فرق الدعم النفسي اللازم للأسر المكلومة في مصابها وبالأخص للأطفال والنساء.

وتتوجه وزيرة التضامن الاجتماعي بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن جميع العاملين بالوزارة ‏بخالص العزاء لأسر المتوفين ضحايا الحادث، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.




 


التضامن

مساعدات لحادث قطارى سوهاج

تعويضات المصابين

وزيرة التضامن

قطارى سوهاج

حادث قطر سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

8 مصابين بحادث قطارى سوهاج يصلون مستشفيات أسيوط

الجمعة، 26 مارس 2021 07:43 م

رئيس الوزراء: لن نترك المتسبب فى حادث قطارى سوهاج بدون عقاب رادع.. والدولة تنفق مليارات الجنيهات على تطوير مرفق السكة الحديد.. ويؤكد: مضاعفة قيمة التعويضات لـ 100 ألف جنيه لحالات الوفاة و40 ألف للمصاب

الجمعة، 26 مارس 2021 07:33 م

"الهيئة الوطنية للصحافة " تنعى ضحايا حادث قطارى سوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 07:28 م

لحظة وصول النائب العام لموقع حادث تصادم قطارى سوهاج لبدء التحقيقات..فيديو لايف

الجمعة، 26 مارس 2021 07:08 م

وزير النقل وقيادات السكة الحديد يتفقدون موقع حادث قطارى سوهاج.. فيديو لايف

الجمعة، 26 مارس 2021 07:04 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة