بيان للتضامن: 20 ألف جنيه لأسرة المتوفى و10 آلاف للمصاب مساعدات عاجلة بحادث القطارين

كتب مدحت وهبة

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة قدرها عشرون آلاف جنيه لأسرة كل متوفى وعشرة آلاف جنيه لكل مصاب في حادث قطاري سوهاج الذي وقع اليوم، وذلك لحين انهاء إجراءات التعويضات، بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.



جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أمر، فور وقوع الحادث، بمضاعفة التعويضات المستحقة لأسر المتوفين لتصل الى 100 الف جنيه للمتوفى وتعويض المصابين بمبالغ تتراوح بين 20 الى 40 الف جنيه تبعا لحدة الاصابة وعدد ساعات البقاء بالمستشفى، مع سرعة الصرف في خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.



كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي على الفور بتعبئة جهود الحمعيات الأهلية والمتطوعين وطالبت برفع حالة الطواري في إقليم وسط الصعيد والدفع بعدد من فرق الاستجابة السريعة لتوفير مهمات الاغاثة اللازمة بما يشمل المواد الغذائية وأدوات التعقيم والحماية الشخصية، بالاضافة إلى توفير أماكن لاقامة أسر المصابين من المراكز المحيطة بسوهاج ومن خارج المحافظة.



كما تقوم الوزيرة بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة لتوفير فرق الدعم النفسي اللازم للأسر المكلومة في مصابها وبالأخص للأطفال والنساء.



وتتوجه وزيرة التضامن الاجتماعي بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن جميع العاملين بالوزارة ‏بخالص العزاء لأسر المتوفين ضحايا الحادث، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.









