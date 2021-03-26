بدء فعاليات ثانى سباق الهجن بشرم الشيخ للموسم الجديد 2021.. فيديو وصور

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت اليوم الجمعة على ميدان سباقات الهجن بشرم الشيخ ، فعاليات أول أشواط سباق الهجن التنشيطي الثاني، بدعم اتحاد الهجن الإماراتي للموسم الجديد 2021 .

وقال عيد حمدان، رئيس اتحاد الهجن المصري، إن السباق ينظمه الاتحاد ويشارك فيه هجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والشرقية والسويس وسوهاج والأقصر وأسوان والمنيا والوادى الجديد ومطروح، مضيفا أن الفعاليات ستتواصل اليوم وغدا بحضور رسمى وكل ملاك الهجن وبتنظيم روعى فيه اتخاذ الإجراءات الإحترازية .

وقال الشيخ سلامه أبو الندا التربانى رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للهجن، أن الميدان مجهز بشكل كامل للبطولة والمشاركات قوية وتشهد تنافس شديد بين الملاك .

وبدوره ، أوضح الدكتور مهدى البياضى، مدير البطولة، أن عدد أشواط السباق 30 شوطا وهى اليوم الجمعة 19 شوطا وتستكمل غدا السبت وصولا لــ 30 شوطا، وأن لجنة فنية نظمت كل مجموعة مشتركة ويقوم حكام البطولة بإعلان النتائج مع نهاية كل شوط بتحديد أسماء الـــ 10 فائزين أوائل .

يذكر أن الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء، نظم الأسبوع الماضى بطولة تنشيطية خلالها قدم ملاك هجن جوائز للمشاركين .

وسبق فى يناير الماضى تنظيم بطولة بدعم اتحاد الهجن الإماراتى، شاركت فيها 12 محافظة مصرية باجمالى 28 قبيلة، وتسابقت خلالها 1200 من الهجن، وتعاونت فى تنظيمه الشباب والرياضة والطب البيطري والصحة والثقافة.



تسابق الهجن



ميدان سباق الهجن بشرم الشيخ



سباق الهجن وتنافس بين المتسابقين



فعاليات سباق الهجن بشرم الشيخ



الهجن تتسابق