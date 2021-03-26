بث مباشر.. سقوط ضحايا ومصابين فى حادث تصادم قطارين بمركز طهطا فى سوهاج

ورصد "اليوم السابع" خلال البث المباشر على صفحة "اليوم السابع" سقوط عدد من الضحايا فى الحادث الآليم وعدد كبير من المصابين خلال تواجدهم بالقطارين، كما تم رصد قيام عدد من الأهالى بالمنطقة المواجهة للحادث بمحاولات لإنقاذ المصابين والأهالى على شريط السكة الحديد.

وعلى الفور عقب وقوع الحادث انتقل اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، لموقع الحادث برفقة قيادات مديرية الأمن، وعدد كبير من سيارات الإسعاف، وعدد من رجال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا برئاسة الرائد أحمد أبوسديره رئيس مباحث المركز، كما توجه لموقع الحادث اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتور أحمد سامى نائب محافظ سوهاج، وجاري إنتشال الضحايا ونقل المصابين للمستشفيات.