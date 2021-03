باحثون يبتكرون كمامة للأنف فقط لتقليل الإصابة بفيروس كورونا.. فيديو وصور

ابتكر باحثون في المكسيك كمامة مصممة للأنف فقط، وذلك بهدف المساعدة على تقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا أثناء الأكل أوالتحدث، بحيث يمكن ارتداءها تحت الكمامات العادية، ولا يتم خلعها على الإطلاق.

وذكر تقرير نشره موقع "نيويورك بوست"، أنه مع خلع الكمامة أثناء الأكل، رأى المبتكرون المكسيكيون أن تلك الوسيلة هي الأفضل للوقاية من الفيروس وعدم خلع الكمامة مطلقاً، كونها تتيح تناول الطعام بصورة عادية بدون الحاجة لخلعها وترك الأنف متاح لالتقاط الفيروس.

Researchers in Mexico have made a nose-only Covid mask, which they say reduces the risk of infection of coronavirus during eating and talking. pic.twitter.com/ArUEGZaJj3