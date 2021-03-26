اليوم السابع
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النيابة تأمر بحبس عاطل بتهمة ترويج المخدرات وحيازة سلاح نارى في المطرية

الجمعة، 26 مارس 2021 05:06 م
النيابة تأمر بحبس عاطل بتهمة ترويج المخدرات وحيازة سلاح نارى في المطرية حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المطرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ترويج الحشيش على عملائه في المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم المطرية مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، وكلفت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وكان رجال المباحث بالقاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة وفرد خرطوش فى منطقة المطرية، وحرر محضر بالواقعة.

 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بمنطقة سكنه ، وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى ).

 

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الآثم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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