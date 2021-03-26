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النقل: جارى حصر المصابين والضحايا ونقلهم للمستشفيات

الجمعة، 26 مارس 2021 02:12 م
النقل: جارى حصر المصابين والضحايا ونقلهم للمستشفيات حادث تصادم قطارى بسوهاج
كتب رضا حبيشى

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أكدت وزارة النقل، أنه أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر ـ الإسكندرية بين محطتى المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات ، وعليه توقف القطار.

 

وفى هذه الاثناء وفى تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة أخر عربة بقطار 157 مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات، وجارى حصرها بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجارى المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.


اصطدام قطارين

تصادم قطارين

قطار سوهاج

قطار طهطا

تصادم قطارين في سوهاج

تصادم قطارين في طهطا

ضحايا ومصابين

سقوط ضحايا

النقل

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