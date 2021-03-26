اليوم السابع
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النقل تشكل لجنة للتحقيق فى حادث تصادم قطارين بسوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 01:26 م
النقل تشكل لجنة للتحقيق فى حادث تصادم قطارين بسوهاج تصادم قطارين بسوهاج
كتب رضا حبيشى

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كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل، عن تشكيل لجنة مكبرة بالوزارة وهيئة السكة الحديد، للتحقيق في حادث تصادم قطارين بمدينة طهطا فى محافظة سوهاج، فيما تصدر الوزارة بعد قليل بيانا تفصيلا بالحادث.

وقدم "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً من موقع حادث اصطدام قطارين، ركاب بآخر مكيف، خلال مروره بمدينة طهطا فى محافظة سوهاج، حيث أكد مصدر بهيئة الإسعاف، اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا.

ورصد "اليوم السابع" خلال البث المباشر على صفحة "اليوم السابع" ضحايا الحادث الأليم والمصابين خلال تواجدهم بالمنطقة وقيام الأهالى بمحاولات لإنقاذ المصابين على شريط السكة الحديد.


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