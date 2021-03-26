اليوم السابع
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النائب العام يفتح تحقيقا عاجلا في حادث اصطدام قطارين بسوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 01:45 م
النائب العام يفتح تحقيقا عاجلا في حادث اصطدام قطارين بسوهاج النائب العام المستشار حمادة الصاوى
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بفتح تحقيق عاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج. وقالت النيابة العامة في بيان، أن فريقا من النيابة العامة انتقل إلى مقر الحادث لمباشرة إجراءات التحقيق.

 

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الأولية لحادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج، بلغ حتى الآن 50 مصابًا، مشيرا إلى أنه جار حصر بقية الإصابات والتأكد من وجود وفيات من عدمه.

ويتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حادث تصادم قطارى سوهاج، الذى وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، مع وزيرى النقل والصحة والسكان، وكلف بسرعة نقل جميع المصابين إلى المستشفيات على الفور؛ لتلقى الرعاية الطبية العاجلة.

 

 وأمر رئيس الوزراء بتحرك المسئولين المعنيين فورا إلى مكان الحاث، وتقديم الدعم اللازم، وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

 

  كما تم على الفور تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع فى موقع الحادث أولا بأول مع المسئولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

 


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تصادم قطارين في طهطا

اليوم السابع بلس

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