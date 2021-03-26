اليوم السابع
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المنظمة البحرية الدولية تشيد بتعامل مصر مع جنوح سفينة فى قناة السويس

الجمعة، 26 مارس 2021 10:41 م
المنظمة البحرية الدولية تشيد بتعامل مصر مع جنوح سفينة فى قناة السويس سفينة في قناة السويس- أرشيفية
أ ش أ

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قالت المنظمة البحرية الدولية إنها تتابع عن كثب حادثة جنوح سفينة الحاويات البنمية، (إيفر جرين)، في قناة السويس.

وقال الأمين العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، كيتاك ليم: "أشد على أيدى السلطات المصرية، وكذلك عمّال الإنقاذ والقاطرات والجرافات وجميع الأطراف الأخرى، الذين يعملون بلا كلل لإعادة تعويم السفينة بأمان واستئناف العبور بأسرع وقت ممكن، عبر أكثر طرق عبور التجارة البحرية ازدحاما فى العالم.. أقدر جهود كل فرد يشارك فى هذا الأمر.

وتابع قائلا، في بيان وزعه المركز الإعلامي للامم المتحدة بالقاهرة،: "إنني على دراية بتبعات الإغلاق المؤقت للقناة، وأدعو أصحاب المصلحة عبر سلسلة الإمداد إلى التحلي بالصبر؛ بينما يعمل الجميع من أجل ضمان أن تبقى السفينة وطاقمها وحمولتها والبيئة متمتعين بالحماية.

وقال الأمين العام للمنظمة، في ختام بيانه،: أتطلع إلى تلقى المعلومات من التحقيقات الجارية فى الواقعة لكى تتمكن المنظمة البحرية الدولية من التصرف بناء على أى توصيات مناسبة مستمدة من النتائج.

 


المنظمة البحرية الدولية

مصر

قناة السويس

جنوح سفينة في قناة السويس

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