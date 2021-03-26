الملك سلمان وولى عهده يقدمان التعازي للرئيس السيسي فى ضحايا قطارى سوهاج

كتب عبد الوهاب الجندى

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إثر حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: "علمنا بنبأ حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

كما قدم ولى العهد الأمير محمد بن سلمان التعازي، للقيادة المصرية رئيسا حكومة وشعبا في الحادث الأليم.

بدوره قدم الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، التعازي لمصر وشعبها وحكومتها في ضحايا حادث قطاري محافظة سوهاج الذى أسفر عن وقوع عددا من الضحايا بين مصابين ومفقودين، اليوم الجمعة.

وكتب الأمير فيصل على تويتر: "خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادثة اصطدام القطارين في مصر، والعزاء موصول لحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، واسأل الله القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، كما أدعو الله أن يّمن على المصابين بالشفاء العاجل".

وقالت الخارجية السعودية في بيان: نعرب عن بالغ الأسى لحادث التصادم بين قطارين بمحافظة سوهاج جنوبي جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين، ونعبر عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل"