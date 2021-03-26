اليوم السابع
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"المعلمين والزراعيين" توجه النقابات الفرعية للتبرع بالدم لمصابى قطارى سوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 05:00 م
"المعلمين والزراعيين" توجه النقابات الفرعية للتبرع بالدم لمصابى قطارى سوهاج حادث قطار سوهاج
كتبت آية دعبس

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وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، جميع أعضاء النقابات الفرعية، واللجان النقابية، فى سوهاج وأسيوط، وكل اللجان الفرعية القريبة من حادث قطارى سوهاج، للتبرع بالدم فى المستشفيات المتواجد بها المصابين، خاصة التى تحتاج نقل دم للمصابين بشكل عاجل فى مستشفيات طهطا، وسوهاج التعليمي، والمراغة، وسوهاج العام، وتقديم كل مساعدة للمصابين وأسر المتوفين وذويهم ، كواجب مجتمعى وتكاتف مع أهالينا أسر المتوفين والمصابين فى هذا الحادث الأليم.
 
ووضع نقيب المعلمين، جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية بمحافظات الصعيد، فى حالة استعداد طوال الوقت ، لتقديم كل المساعدة الممكنة، لأهالى المتوفين والمصابين فى حادث تصادم قطارى ركاب بطهطا فى سوهاج والذي وقع ظهر اليوم.
 
وطالب الزناتى ، جميع رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية بسوهاج وأسيوط ، بتوفير كل احتياجات المصابين بالمستشفيات وذويهم القائمين على رعايتهم بالمستشفيات بشكل يومى وتقديم تقرير بماتم تنفيذه ، موضحا أن النقابة العامة للمعلمين سوف تيسر أى إجراءات تستطيع تقديمها للمصابين وأسر المتوفين، موجها  خالص العزاء لأسر المتوفين وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين ، فى الحادث الأليم.
 
فى سياق متصل، كلف الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، رؤساء النقابات الفرعية بزيارة الضحايا بمستشفيات سوهاج حيث يتواجد المصابين وفتح باب التبرع بالدم بين أعضاء النقابة وذويهم.

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تصادم قطارين في سوهاج

تصادم قطارين في طهطا

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سقوط ضحايا

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