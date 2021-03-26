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الكهرباء: تلقى شكاوى ذوى الإعاقة بلغة الإشارة من خلال تطبيق واصل

الجمعة، 26 مارس 2021 02:00 ص
الكهرباء: تلقى شكاوى ذوى الإعاقة بلغة الإشارة من خلال تطبيق واصل تطبيق واصل - صورة أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تتلق استفسارات وشكاوى الكهرباء بلغة الإشارة ليستفيد منها الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التخاطب عبر تطبيق "واصل"، والذي يجرى من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسئولة والتي تعمل بدورها على سرعة الحل أو الرد على الاستفسار.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الخدمات التكنولوجية يقدمها المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيجرى التكامل لإتاحة خدمات (واصل) على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للتيسير على المستفيدين من تلك الخدمات من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف حمزة، أن هذه الخدمات المرقمنة والحديثة في إطار استخدام التكنولوجيا المساعدة من أجل خلق مجتمع دامج وتهيئة البيئة الملائمة التي تساعد الأشخاص ذوى الإعاقة من التمتع الكامل بممارسة حياة مستقلة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية بيسر، لافتا إلى أن هذه الخدمة تأتى تنفيذا لاتفاقية التعاون التي قام بالتوقيع عليها وزيرا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى يوليو الماضى لتوفير خدمات وزارة الكهرباء للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تهدف الاتفاقية إلى الإتاحة التكنولوجية لبوابة الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال تطبيقات رقمية وأدوات تكنولوجية.


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