القوى العاملة تعلن تعيين 652 شابًا واستخراج 567 شهادة قياس مهارة بالمنيا

أعلنت وزارة القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 652 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، بينهم شابان من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2253 شاباً، فضلاً عن استخراج 567 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة .

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن المديرية قامت فى مجال التدريب المهنى، بتقييم 11 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، كما تم تنفيذ 4 دورات أخرى بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة لـ 40 متدربا .

وقال وليد الإمام مدير المديرية، فى تقريره الشهرى للوزير، إنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر فبراير الماضى بالتفتيش على 423 منشأة، فضلا عن القيام بـ 8 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 171 محضر سلامة وصحة مهنية و11 حالة غلق إدارى و6 ندوات توعية "اعرف - احمى نفسك"، فضلاً عن بحث 25 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1090 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2800 عامل، وأسفر التفتيش عن تحرير 96 محضر مخالفة لقانون العمل، كما تلقت المديرية 83 شكوى عمالية، تم تسوية 8 منها، وإحالة 31 للمحكمة العمالية، و44 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى، بالتفتيش على ومتابعة 201 منشأة .