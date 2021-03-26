القومى للبحوث يكشف كيفية التغلب على العادات السيئة في رمضان

كتب محمد صبحى

قال الدكتور أحمد سعيد رئيس شعبة الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث، إنه تتغير العادات الغذائية خلال شهر رمضان بشكل كبير، خاصة عندما يتزامن الشهر الفضيل مع فترات النهار الطويلة في الربيع والصيف، ففترة الصيام الطويلة تؤثر على عدد الوجبات التي سنتناولها خارج فترة الصيام وحتى على طبيعة هذه الوجبات ومكوناتها.

وقال الدكتور أحمد سعيد بحسب بيان صادر عن المركز القومى للبحوث، إن نسبة من المواطنين لا يستهان بها من الصائمين يقعون في فخ العادات الغذائية السيئة في شهر رمضان، ويمكن تلخيص أهم هذه العادات كالآتي:

- الشراهة في الأكل على الإفطار.

- إعداد أصناف كثير على وجبة الإفطار.

- المبالغة في تناول الأطعمة الدسمة واللحوم.

- الاهتمام بالطعام أكثر من السوائل.

- الحصول على كمية كبيرة من السكر من خلال التحلية بعد الإفطار.

- تناول وجبة ثانية دسمة لا تقل من حيث الكمية والدسم عن وجبة الإفطار.

وأوضح الدكتور أحمد سعيد فى النشرة الصادرة عن المركز القومى للبحوث ، أن الثابت لدينا أن العادات الغذائية السيئة في شهر رمضان أغلبها تتعلق بالطقس الاحتفالي لهذا الشهر الفضيل، فنجد ربات البيوت يهتممن دائماً بوجود أصناف كثيرة على مائدة الإفطار وبكميات كبيرة بحكم العادة، لكن إليكم الطريقة الصحيحة في تجنب عادات رمضان الغذائية السيئة:

- لا تبالغوا في عدد وكميات أصناف الطعام على وجبة الإفطار، من الأفضل دائماً وجود طبق رئيس واحد مع بعض المقبلات الخفيفة، تعاملوا مع مائدة الإفطار كأنها مائدة عادية في يوم عادي، فالصيام ليس احتفالاً بالطعام وإنما على العكس، هو زهد بالمأكل والمشرب.

- من الأفضل دائماً الحصول على كمية مناسبة من السوائل كالماء والعصائر، وحبتين من التمر، ثم الانتظار بعض الوقت قبل البدء بتناول طعام الإفطار الدسم.

- عندما نبدأ بتناول طعام الإفطار يجب أن نحدد الكمية التي نريد تناولها، ونتذكر أن أخلاق الصيام ومعناه لا ينتهي مع أذان المغرب!، والإسراف في الطعام مكروه في الدين أبداً، في رمضان وفي غيره.

- تجنبوا الأطعمة الغنية بالبهارات والتوابل والملح.

- تجنبوا الحلويات الشرقية والغربية بعد الإفطار، اعتمدوا بدلاً من ذلك على الفاكهة والتمور.

- حاولوا تقسيم وجبة الإفطار نفسها على عدة وجبات خلال الفترة بين الإفطار والسحور.

- على الرغم من أهمية اللحوم في طبق الإفطار لما تمنحه للصائم من طاقة وشعور ممتد بالشبع إلا أن المبالغة في تناول اللحوم خاصة الدسمة منها قد يسبب مشاكل صحية خطيرة مع نهاية الشهر الفضيل.

نصائح للإفطار الصحي في رمضان:

• من المهم عند الإفطار تناول أحد المشروبات التي تمد الجسم بالسوائل والمعادن التي يفقدها أثناء الصيام.

• تناول التمر على الإفطار من العادات الجيدة، حيث إن التمر يمد الجسم بالسكريات والطاقة اللازمة بعد الصيام.

• تناول الشوربة مع بداية الإفطار يعد من الأشياء الهامة، حيث إنه يساعد على تهيئة المعدة لاستقبال الأطعمة، وتوجد أنواع من الشوربة المفيدة التي بإمكانك تناولها ومنها شوربة البروكلي وشوربة الدجاج وغيرها.

• التقليل من تناول الحلويات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، واستبدالها بالعصائر الطبيعية والماء.

• يجب أن يتواجد طبق من السلطة على المائدة الرمضانية، ومن المهم أن تحتوي على الخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة.

• تناول الغذاء الصحي المتوازن على أن يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

عادات غذائية سيئة يجب تجنبها في رمضان:

• مضغ الطعام بشكل سريع على وجبة الإفطار والذي يتسبب في إصابة المعدة بالمشكلات.

• تناول المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والتي تؤثر على صحة الصائم.

• تناول الدهون في الأطعمة المختلفة، ما يؤدي إلى زيادة الوزن فضلا عن الإصابة بالأمراض القلبية.

• تناول الأطعمة المقلية والدسمة بكثرة خلال رمضان، ويجب استبدالها بالأطعمة المشوية.

عادات غذائية سيئة يجب تجنبها في رمضان:

• مضغ الطعام بشكل سريع على وجبة الإفطار والذي يتسبب في إصابة المعدة بالمشكلات.

• تناول المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والتي تؤثر على صحة الصائم.

• تناول الدهون في الأطعمة المختلفة، ما يؤدي إلى زيادة الوزن فضلا عن الإصابة بالأمراض القلبية.

• تناول الأطعمة المقلية والدسمة بكثرة خلال رمضان، ويجب استبدالها بالأطعمة المشوية.

• الإكثار من وضع الملح في الأطعمة، بالإضافة إلى تناول المخللات والأطعمة المصنعة من العادات الخاطئة التي تؤثر على صحة الإنسان وتزيد الشعور بالعطش أثناء فترة الصيام.

• تناول الحلويات بكثرة يصيب بالتخمة والسمنة، لذا يجب استبدالها بالعصائر الطبيعية والفواكه، لتجنب زيادة الوزن وتراكم الدهون.

• من الخطأ شرب كمية كبيرة من الماء على وجبة السحور، ويجب الاعتدال في تناول الماء.

• من العادات الغذائية الخاطئة والتي يقوم بها الكثير هي مشاهدة التلفاز أثناء وجبتي الإفطار والسحور، ما ينتج عنه زيادة كميات الأطعمة المتناولة.

• قلة المجهود البدني خلال شهر رمضان تؤدي إلى الإصابة بالسمنة والأمراض المختلفة، ولهذا يجب الحرص على ممارسة نوع من أنواع الرياضة ولكن يجب أن تكون بعد الإفطار بساعة على الأقل.

• النوم مباشرة بعد السحور من أكثر العادات السيئة التي تؤدي إلى مشكلات صحية ومنها السمنة والإصابة بالأرق والصعوبة في النوم.

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