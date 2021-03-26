القبض على صاحب ثلاجة بحوزته طن لحوم فاسدة في القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على صاحب ثلاجة بحوزته طن لحوم ودهون غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت مباحث التموين، إخطارا بضبط طن "لحوم -دهون حيوانية" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.