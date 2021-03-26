وأضاف خلف أن وزارة الصحة والبيئة العراقية، عقدت اجتماعا مغلقا بحضور الوزير حسن التميمي بخصوص منح تفويض للشركات والمنظمات الإنسانية في مجال إزالة الألغام، مشيرا إلى أن الاجتماع أسفر عن منح تفويض لـ32 شركة ومنظمة تعمل في هذا المجال.



وأوضح أنه من ضمن الإجراءات والنشاطات المتبعة في إزالة الألغام وتفكيكها هو استخدام طائرات الدرون المسيرة وأجهزة السونار، مشيرا إلى أن التلوث بسبب الألغام والمخلفات الحربية كبير جدا ويشغل مساحات كبيرة، وأن العراق وضمن الاتفاقية الدولية الخاصة بالألغام سينتهي من هذا الملف بحلول عام 2028.