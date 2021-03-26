السيطرة على حريق فى شقة سكنية بشارع الصنايع وسط مدينة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدينة بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، فى السيطرة على حريق فى شقة داخل عقار سكنى بشارع سوق الصنايع بويط مدينة الأقصر دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بإندلاع النيران داخل شقة سكنية بعقار فى شارع الصنايع بوسط مدينة الأقصر، وانتقل على الفور العقيد خالد الصعيدي وكيل إدارة الحماية المدنية بالأقصر، والمقدم شريف عواض من قيادات الإدارة، لموقع الحادث برفقة سيارات الإسعاف وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، حملة على سناتر الدروس الخصوصية المتواجدة بنطاق مدينة الأقصر للحد من الاختلاط بتلك التجمعات حفاظاً على أرواح وصحة الطلاب، فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وأسفرت جهود الحملة عن غلق عددا من السناتر للدروس الخصوصية وتفريق الطلاب، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لمخالفتهم لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، شارك فى الحملة كلاَ من رجال المتابعة الميدانية بقيادة أحمد عبدالصبور مدير الإدارة والتفتيش المالى والإدارى للتربية والتعليم وأيضاً الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم.

وأشار رئيس مدينة الأقصر، إلى أنه تم تكثيف الإجراءات لشن حملات دورية مفاجئة على سناتر الدروس الخصوصية على مستوى مدينة الأقصر، مؤكدا غلق السناتر أو مراكز الدروس الخصوصية يأتى فى إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.



الاطفاء خلال السيطرة على الحريق



جانب من السيطرة على حريق شقة بمدينة الاقصر