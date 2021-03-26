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الرئاسة: رئيس وزراء العراق يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 08:17 م
الرئاسة: رئيس وزراء العراق يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً من مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي. 
 
واوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن "الكاظمي" أعرب عن خالص تعازى العراق، حكومةً وشعباً، فى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع اليوم نتيجة تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، داعياً الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
 
من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص تقديره لأخيه رئيس الوزراء العراقي على تعازيه ومشاعره الصادقة، التى تعكس خصوصية العلاقات المصرية العراقية على المستويين الرسمى والشعبى وما تتميز به من قوة ومتانة.

السيسي

حادث سوهاج

الكاظمي

العراق

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