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التعليم العالى: تدريب رؤساء ونواب الاتحاد الطلابية للالتحاق بالبرنامج الرئاسى

الجمعة، 26 مارس 2021 04:52 م
التعليم العالى: تدريب رؤساء ونواب الاتحاد الطلابية للالتحاق بالبرنامج الرئاسى وزارة التعليم العالى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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وافق الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على قيام "الأكاديمية الوطنية للتدريب" بتدريب وتأهيل رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية، بالجامعات المصرية، لاجتياز اختبارات الالتحاق بالبرنامج الرئاسى الذى يهدف إلى إعداد قيادات واعدة فى مختلف المجالات.
 
وذكر بيان صحفى ، صادر عن وزارة التعليم العالى ، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى ، تلقى تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، الذي تضمن مقترح الدكتورة رشا راغب ، المدير التنفيذي  للأكاديمية الوطنية للتدريب على إقامة دورات تدريبية لشباب الجامعات؛ للارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم لكي يكونوا قادرين على تحمل مسئوليات العمل العام على أن يتم إعداد برنامج لتدريب وتأهيل رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية ونوابهم كمرحلة أولي، ثم يتم تدريب رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الكليات بالجامعات في المراحل التالية علي أن تبدأ المقابلات الشخصية واختبارات القياس مع بداية أبريل 2021 على هيئة مجموعات متتالية سيتم الإعلان عنها تباعا.
 
وأوضح التقرير، أن البرنامج التدريبي، يتضمن محاور الأمن القومي؛ المراسم والبروتوكولات؛  المهارات الشخصية، رؤية مصر 2030، والمهارات الإدارية مثل إدارة الأزمات والتفاوض وإدارة فرق العمل الناجحة، والموازنة المصرية بين الفرص والتحديات  السياسية والاقتصادية، والتجارب الدولية في عمل الاتحادات الطلابية وتنمية العمل والأنشطة الطلابية، والمشاركة السياسية ودور الاحزاب، على أن يتم التدريب من خلال المحاضرات والمناقشات وورش العمل ونماذج محاكاة وتقييمات فردية وجماعية.
 
جدير بالذكر أن هذه البرامج التدريبية ستؤهل القيادات الشابة في الجامعات المصرية؛ للالتحاق بالبرامج الرئاسية المخصصة للفئة العمرية ( 18- 30 ) عاما التي تهدف إلى إعداد قيادات شابة واعدة في جميع المواقع العامة.
 
 

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