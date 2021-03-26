البيت الأبيض: خطة الإنقاذ ستوزع أكثر من 360 مليار دولار لحكومات الولايات

كتب محمد شعلان

أكد البيت الأبيض، أن خطة الإنقاذ الأمريكية ستوفر التمويل المطلوب للمساعدة في دعم بقاء العاملين فى الخطوط الأمامية خلال جائحة كورونا فى عملهم، ونشر الحساب الرسمى للبيت الأبيض على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، جانبا من تفاصيل كيفية مساعدة خطة الإنقاذ الأمريكية للمجتمعات التي تكافح في جميع أنحاء البلاد في أعقاب COVID-19.



حساب البيت الابيض على تويتر

وأفاد البيت الأبيض، بأن القانون سيوزع أكثر من 360 مليار دولار في شكل تمويل طارئ لحكومات الولايات والحكومات المحلية والإقليمية والقبلية، لافتًا إلى أن هذا التمويل يساعد على إبقاء العاملين في الخطوط الأمامية في العمل.



حساب البيت الابيض

وتابع: "إجمالاً، تقدم خطة الإنقاذ الأمريكية مئات المليارات من الدولارات كإغاثة فورية للمجتمعات الأمريكية - وتمكيننا من التعاون والتغلب على هذا الوباء وإنقاذ اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية".

يأتى هذا فيما، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن - فى وقت سابق - أن تفشي فيروس كورونا فى الولايات المتحدة أثر بشكل كبير على النساء والأسر، ولكن خطة الإنقاذ ستوفر المساعدة لمعالجة هذه الأزمات، ذاكرا بعض الإيجابيات التي ستحققها خطة الانقاذ لمواجهة جائحة كورونا من خفض الفقر لدى الأطفال، وزيادة رعايتهم، وتوفير التمويل لفتح المدارس.

وغرد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "أثر الوباء والأزمة الاقتصادية بشكل كبير على النساء والأسر - ولكن مع خطة الإنقاذ الأمريكية ، المساعدة هنا. سيزيد القانون من الائتمان الضريبي للأطفال ، ويخفض فقر الأطفال إلى النصف ، ويوسع مساعدة رعاية الأطفال ، ويوفر التمويل لفتح مدارس K-8".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أهمية المساعدات التي ستوفرها خطة الإنقاذ الأمريكية لدعم ملايين الأسر الذين عانوا من جائحة كورونا فى الولايات المتحدة التي طالت لأكثر من عام فى البلاد، مفيدا بأن خطة الانقاذ ستوفر مبالغ مالية كبيرة تتخطى الـ 40 مليار دولار لمساعدات المستأجرين فى الولايات الامريكية.