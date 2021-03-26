الأعلى للمستشفيات الجامعية: 30 إصابة تم تحويلها لمستشفى سوهاج بحادث القطارين

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن كل المستشفيات الحكومية فى سوهاج والمنيا والوادى الجديد فى حالة طوارئ منذ اندلاع حادث قطارى سوهاج، مضيفا أن 30 إصابة تم تحويلها إلى مستشفى سوهاج.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى ام سى، أن جميع مصابى حادث قطارى سوهاج ما بين خطرة وشديدة الخطورة، لافتا إلى أن هناك 3 حالات تلقت العلاج وخرجت من المستشفى.

ولفت أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أن هناك أكثر من حالة تحتاج إلى رعاية خاصة، مؤكدا أن المستشفيات تتلقى حتى الآن حالات مصابة من حادث القطار.