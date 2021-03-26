اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مارس 2021 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأردن يعزى مصر فى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 02:58 م
الأردن يعزى مصر فى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج وزير خارجية الأردن
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعربت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا الحادث المؤسف الناجم عن تصادم قطارين بمركز طهطا، فى محافظة سوهاج، والذي أسفر عن وفاة 32 شخصا وإصابة 84 آخرين.
 
وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله علي الفايز، تضامن المملكة الأردنية الهاشمية مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، فى هذا المصاب الأليم، وتعازي المملكة لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
 

مصر

اخبار مصر

حادث قطار سوهاج

قطار سوهاج

اخبار الاردن

الخارجيه الاردنيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة