الأردن يشترط على راغبى الدخول للمناطق السياحية شهادة تطعيم كورونا

وكالات

أعلن وزير الدولة الأردنى لشؤون الإعلام صخر دودين عن توجه حكومى لجعل الدخول إلى المناطق السياحية الصيف المقبل فى البلاد، مرهونا بتلقى لقاح كورونا، وقال دودين إن الحكومة ستشترط على السياح المحليين والأجانب تلقي لقاح كورونا قبل الدخول لمناطق المثلث الذهبي وادى رم والبتراء والعقبة والبحر الميت، بحسب صحيفة "عمون" الأردنية.

وأضاف أن هذه المناطق يجب أن تكون آمنة حيث تلقى المواطنون والزوار لها لقاح كورونا، مع الالتزام بالتباعد والاشتراطات الصحية.

يذكرأن ، أكد الملك الأردنى عبدالله الثانى، ضرورة تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب والمساهمة في الوقوف على جوانب الإهمال والتقصير في بعض المؤسسات، وخلال لقائه في قصر الحسينية مع رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات ورؤساء عدد من لجان المجلس، أشار الملك عبدالله إلى أهمية عمل اللجان المختصة في تطوير أداء المجلس ودوره الرقابي.

وفيما يخص مسيرة التنمية السياسية في البلاد، أكد "ضرورة زيادة التعاون بين مجلس النواب والحكومة، والمضي في مراجعة التشريعات الضرورية، وأبرزها قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية".

من جانبه، قال العودات إن "المجلس يعمل من خلال دوره الرقابي في التأشير على مواطن الخلل أينما كانت في الإدارة العامة، بحيث يشعر الوزير أنه مساءل في إدارته لوزارته"، مؤكدا التزام المجلس بالتعاون المستمر مع الحكومة.

وثمن الحضور حرص الملك عبدالله على التواصل مع مجلس النواب، مؤكدين المضي قدما في تطوير عمل اللجان في المجلس، والتزامهم بمراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية، بالإضافة إلى تعزيز الدور الرقابي للمجلس وتقديم التوصيات والمقترحات للحكومة والتعاون معها.