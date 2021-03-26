الأجهزة الأمنية تساهم فى إنقاذ مصابى قطارى سوهاج.. صور

كتب محمود عبد الراضي

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان حادث تصادم قطاري سوهاج، لمساعده باقي الأجهزة في عمليات الإنقاذ، حيث ساهم الانتقال السريع لرجال الشرطة لمكان الحادث فى انقاذ مصابى وسرعة نقلهم للمستشفى.

وكانت وزارة النقل، أكدت أنه أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر ـ الإسكندرية بين محطتى المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولون، وعليه توقف القطار.

وفى هذه الاثناء وفى تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة أخر عربة بقطار 157 مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات، وجارى حصرها بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجارى المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.



الاسعاف



انتقال الأجهزة الأمنية