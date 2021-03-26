افتتاح 8 مساجد جديدة بالمنيا من بين 58 فى 9 محافظات اليوم

39. العابدين – هريف الشيخ تمي – أبو قرقاص ، أبو شاهين – الشيخ عبادة - ملوي ، مالك الملك – قرية السلام - سمالوط ، السلام – كوم المحرص – بني عبيد ، التقوى القبلي – ع محمد ربيع – صفط الغربية.

واضاف وكيل وزارة الأوقاف أن ذلك يأتى فى إطار خطة الوزارة فى افتتاح المساجد الجديدة وتطوير المساجد القديمة بين 58 مسجدا سيتم افتتاحها بمختلف محافظات مصر، ولفت إلى أن المديرية كانت قد افتتحت عددا من المساجد خلال هذا الشهر.