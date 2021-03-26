اليوم السابع
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افتتاح 8 مساجد جديدة بالمنيا من بين 58 فى 9 محافظات اليوم

الجمعة، 26 مارس 2021 12:12 م
افتتاح 8 مساجد جديدة بالمنيا من بين 58 فى 9 محافظات اليوم الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، فى تصريحات صحفية، إنه سيتم افتتاح 8 مساجد جديدة اليوم، بمختلف مراكز المحافظة، وهى خالد بن الوليد – الكوم الأحمر - المنيا، الشيخ الجدامي – زاوية الجدامي - مغا، النور الغربي – كوم الحاصل - مغاغة
39. العابدين – هريف الشيخ تمي – أبو قرقاص ،  أبو شاهين – الشيخ عبادة - ملوي ،  مالك الملك – قرية السلام - سمالوط ، السلام – كوم المحرص – بني عبيد ، التقوى القبلي – ع محمد ربيع – صفط الغربية.
 
واضاف وكيل وزارة الأوقاف أن ذلك يأتى فى إطار خطة الوزارة فى افتتاح المساجد الجديدة وتطوير المساجد القديمة بين 58 مسجدا سيتم افتتاحها بمختلف محافظات مصر، ولفت إلى أن المديرية كانت قد افتتحت عددا من المساجد خلال هذا الشهر.
 
 
 

 


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