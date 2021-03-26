افتتاح 6 مساجد جديدة بمراكز البحيرة بتكلفة 18 مليون جنيه.. صور

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد. وأوضح الشيخ محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أنه تم افتتاح أكثر من 160 مسجدا فى عام واحد تجاوزت تكلفتها 230 مليون جنيه، مضيفا أن هناك طفرة كبيرة فة بناء المساجد لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاة الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى. والمساجد التى تم افتتاحها هى:

- مسجد الصالحية الكبير بقرية الصالحية بأبو حمص والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 700 متر بتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه.

مسجد سيدي غازي بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 402 متر بتكلفة إجمالية 2 مليون و 500 ألف جنيه.

- مسجد العقيرة بقرية العقيرة بالدلنجات والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 385 متر بتكلفة إجمالية 2 مليون و 300 ألف جنيه.

- مسجد أحمد شوقي بقرية أحمد شوقي بالنوبارية والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 666 متر بتكلفة إجمالية 3 مليون و 500 ألف جنيه.

- مسجد السلام بقرية دميتوه بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 300 متر بتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه.

- مسجد الرضا بانطونيادس بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 550 متر بتكلفة إجمالية 3 مليون و 300 ألف جنيه.