افتتاح أحدث مشروعات شركة هواريزونا "مول الكواترو" فى قلب العاصمة الإدارية بتكلفة 150 مليون جنيه

افتتحت شركة هواريزونا للاستثمار العقارى " مول الكواترو" فى قلب العاصمة الإدارية بتكلفة 150 مليون جنيه، والذى يتمتع بتصميم فريد من نوعه، حيث يطل أكثر من 80% من محلاته على الشارع الرئيسى سواء كانت ( تجارية - إدارية – طبية)، كما تتراوح مساحاته التجارية من 12 مترا وحتى 500 متر مربع بالإضافة إلى فرصة شراء محلات بمخازن خاصة تخدم العميل فى تخزين منتجاته.

ومن جهته أكد الدكتور أحمد صبرى، الاستشارى الهندسى ورئيس مجلس إدارة شركة هواريزونا للاستثمار العقارى، أن الشركة تهدف فى المرحلة الأولى إلى ضخ أكثر من 2 مليار جنيه بالسوق المصرى، وذلك لتلبيه أذواق الكثير من العملاء وزيادة المستوى الاجتماعى والتجارى، وخلق فرص عمل مناسبه للشباب، كما قامت الشركه بتوقيع بروتوكول شراكة مع شركة الحياة للاستثمار العقارى ومجموعه من المستثمرين، لزيادة المشروعات المتنوعة وبالتالى زيادة رأس المال المستثمر فى السوق المصري.

ولفت صبرى، إلى أن معظم الاستثمارات العقارية سوف تتجه إلى العاصمة الإدارية لما تتمتع به من مقومات جاذبة للعملاء، مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسى للتمويل العقارى بفائدة منخفضة تصل لـ3%، مؤكدا أنها بمثابة قبلة الحياة التى سوف تعمل على إنعاش حركة مبيعات السوق العقارى مرة أخرى، بعد حالة الركود التى يشهدها القطاع فى الفترة الأخيرة، بسبب كثرة العروض المتاحة والتى يقابلها ضعف فى القوى الشرائية.

وأضاف الدكتور عماد الشربينى، المصمم المعمارى لمول إل كواترو ورئيس شركة ARCHA SOLUTIONS & CONSULTANCY أن المول مكون من دور أرضى و8 أدوار مخصصة للأنشطة التجارية والإدارية والطبية تم انشاؤها وفقا لأحدث المعايير العالمية التى تراعى البعد البيئى وذوى الاحتياجات الخاصة، وكشف أحمد عبد الفتاح مدير التسويق أن مساحات الوحدات التجارية تبدأ من 20 مترا، فيما تبدأ مساحات الوحدات الإدارية والطبية من 25 مترا، وأسعار الوحدات الإدارية تبدأ من 18000 جنيه للمتر قبل الخصم، وأسعار التجارى تبدأ من 45000 جنيه للمتر قبل الخصم، كما تبدأ أسعار الطبى من 24000 جنيه للمتر قبل الخصم، فيما سيتم إجراء خصم 10% خلال فترة إطلاق المشروع فقط، وهناك الكثير من أنظمة السداد التى تلائم جميع المستويات بالإضافة إلى نظام تقسيط الكاش الذى يحصل فيه العميل على خصم 30% من إجمالى سعر الوحدة وتقسيط الباقى على 3 سنوات بأقساط متساوية بدون فوايد.



أحدث مشروعات شركة هواريزونا مول الكواترو (1)



أحدث مشروعات شركة هواريزونا مول الكواترو (2)



أحدث مشروعات شركة هواريزونا مول الكواترو (3)



أحدث مشروعات شركة هواريزونا مول الكواترو (4)



أحدث مشروعات شركة هواريزونا مول الكواترو (5)