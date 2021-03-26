اعترافات مثيرة لتاجر مخدرات: "مشيت فى الطريق ده بسبب الإدمان وكنت ناوى أبطل"

كتب بهجت أبو ضيف

"أنا صحيح تاجرت فى المخدرات بس كنت ناوى أبطل، أنا اللى دفعنى للطريق ده هو حاجتى للفلوس، وكمان إدمانى للمخدرات، عشان كده قررت أتاجر لكسب الفلوس ولتوفير احتياجاتى من الكيف"، بهذه الكلمات اعترف تاجر مخدرات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بعدما ألقوا القبض عليه، قبل ترويجه كمية من الحشيش بين عملائه فى منطقة أوسيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمركز شرطة أوسيم، عن إتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة المركز، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تم إعداد عدة أكمنة، أسفرت عن القبض عليه، وضبط بحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

اعترف المتهم أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، وكشف عن هوية عاطل أمده بالمخدر، ليتولى ترويجه بين عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.