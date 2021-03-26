اليوم السابع
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اعترافات لص الدراجات النارية بالنزهة: احتفظ بسلاح أبيض لتهديد الضحايا

الجمعة، 26 مارس 2021 12:00 ص
اعترافات لص الدراجات النارية بالنزهة: احتفظ بسلاح أبيض لتهديد الضحايا سرقة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى عاطل باعترافات تفصيلية لرجال المباحث، أثناء استجوابه بعد القبض عليه بتهمة سرقة دراجة نارية من منطقة النزهة.

وقال المتهم إنه تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، وكان يحتفظ بسلاح أبيض لترهيب المجنى عليهم وسرقتهم بالإكراه فى حال اكتشاف أمره أثناء تنفيذ نشاطه الإجرامى.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل يزاول نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" في النزهة وحرر محضر بالواقعة.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتمكنت من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته سلاح أبيض "كتر" عقب قيامه بسرقة دراجة نارية ملك حارس عقار مصاب بجرح قطعى، مقيم بدائرة القسم، كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.


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