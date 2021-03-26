اعترافات عاطل بالمرج: تاجرت فى الترامادول لتحقيق الثراء السريع

كتب عبد الله محمود

اعترف عاطل لرجال المباحث بأنه يتاجر فى الأقراص المخدرة، مؤكدا بعد القبض عليه، أنه اتخذ من منطقة المرج مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، حيث يوزع "الترامادول" على عملائه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، والثراء السريع، متخذا من دائرة قسم المرج مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس العاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال مباحث المرج الجنائية بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، إضافة إلى إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

بدأت القضية أثناء مرور ضباط مباحث المرج، وبصحبتهم قوة، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط عاطل، بحوزته على كمية من كبيرة من الأقراص المخدرة بلغت 300 قرص ترامادول.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للاقراص المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمته.