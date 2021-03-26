ارتفاع قطاع الخدمات التعليمية وحيدًا بالبورصة المصرية بنسبة 1.2% خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجعت كافة قطاعات البورصة المصرية ، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، باستثناء صعود قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.2%، وتصدر قائمة القطاعات المتراجعة المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 14.2%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 13.9%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 9.5%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 9.1%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 7%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 5.7%، وهبط قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والعقارات بنسبة 5.4%، 5.1%، على التوالي، ثم قطاعي خدمات النقل والشحن والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 4.7%، 4.6%، على التوالي.

كما تراجع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.6%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.6%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2%، ثم قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.8%، 1.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 10870.46 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 11.34% ليغلق عند مستوى 1842.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضاً بنحو 8.48% مغلقًا عند مستوى 2788.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.76% مغلقًا عند مستوى 13149.96 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.90% ليغلق عند مستوى 1307.74 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 18.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 651.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 370.3 مليار جنيه إلى 368.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 111.4 مليار جنيه إلى 104.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 6.3%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 484.8 مليار جنيه إلى 473.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.4%، ونزل رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.2%.