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أ.ش.أ: حريق بمحطة نفطية فى جازان السعودية إثر اعتداء تخريبى بمقذوف

الجمعة، 26 مارس 2021 02:00 ص
أ.ش.أ: حريق بمحطة نفطية فى جازان السعودية إثر اعتداء تخريبى بمقذوف حريق _ صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت المملكة العربية السعودية،  تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية فى منطقة جازان لاعتداءٍ تخريبى بمقذوف؛ ما أدى إلى نشوب حريقٍ فى أحد خزانات المحطة، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وأكد مصدر أمنى سعودى، أن المملكة تدين هذا الاعتداء التخريبى الجبان، الموجه ضد المنشآت الحيوية، والذى لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما يستهدف الاقتصاد العالمى ككل، فضلاً عن أنه يُؤثر فى الملاحة البحرية، ويُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى جراء مثل هذه الأفعال التخريبية.

 


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