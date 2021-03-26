أول صور وفيديو لحادث تصادم قطارين بطريق طهطا بمحافظة سوهاج

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً من موقع حادث اصطدام قطارين، ركاب بآخر مكيف، خلال مروره بمنطقة طهطا فى محافظة سوهاج، حيث أكد مصدر بهيئة الإسعاف، اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا.

ورصد "اليوم السابع" خلال البث المباشر على صفحة "اليوم السابع" ضحايا الحادث الآليم والمصابين خلال تواجدهم بالمنطقة وقيام الأهالى بمحاولات لإنقاذ المصابين على شريط السكة الحديد. حادث طهطا الأهالى ينقذون المصابين بالحادث الأهالى ينقذون المصابين بالحادث