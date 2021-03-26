"أوقاف أسوان": افتتاح 30 مسجدا بعد تطويرها على مدار 3 شهور

أسوان - عبد الله صلاح

أكد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن إجمالى ما تم افتتاحه من مساجد بمحافظة أسوان على مدار 3 شهور بلغت نحو 30 مسجدا بعد تطويرهم.

وأضاف الدكتور عزت، فى بيان صحفى، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة في ظل الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت قيادات محافظة ومديرية الأوقاف، افتتحت اليوم، 3 مساجد بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لهم من خلال الجهود الذاتية مع تكلفة وزارة الأوقاف بفرشهم ، وفى هذا السياق قام نائب المحافظ أحمد شعبان بافتتاح مسجد الحق المبين بالرقبة بقرية بنبان بمركز دراو رافقه خلالها الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف.

كما تم في نفس الوقت افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بقرية المنشية وقيادات مسجد الرحمن بقرية المنشية بمركز كوم أمبو، وأيضاً افتتاح مسجد الشهيد حسونة بعزبة العسكر بمركز أسوان.

وعقب إلقاءه لخطبة الجمعة بعنوان "الحلال بين .. والحرام بين "، أكد الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأنه بافتتاح مساجد الحق المبين والرحمن الرحيم والشهيد حسونة وصل عدد المساجد التي تم افتتاحها على مستوى محافظة أسوان لـ 30 مسجدًا، على مدار 3 أشهر.