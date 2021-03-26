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أهالى طهطا يوفرون أماكن لإقامة المغتربين من أهالى مصابى قطارى سوهاج.. فيديو

الجمعة، 26 مارس 2021 10:39 م
أهالى طهطا يوفرون أماكن لإقامة المغتربين من أهالى مصابى قطارى سوهاج.. فيديو
كتب هيثم البدرى - محمود مقبول

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أعلنت مستشفى طهطا العام عن اكتفاء بنك الدم الموجود فيها بما تم التبرع به من قبل الأهالى الذين جاءوا إلى المستشفى للتبرع بالدم لمصابى حادث تصادم قطارى سوهاج وكانت المستشفى.

وقد أعلنت عبر مكبرات الصوت عن حاجتها المتبرعين بالدم مما أدى إلى إقبال أعداد كبيرة من الشباب والرجال والسيدات على المستشفى وتم أخذ عينة أكثر من 3000 متبرع وقامت المستشفى بعد ذلك لإعلانها الاكتفاء بأكياس الدم التى تم التبرع بها.

وفى نفس السياق قام عدد من الشباب والأهالى بمدينة طهطا المتواجد فيها أكبر عدد من المصابين داخل المستشفى العام بتوفير سكن للمغتربين من أبناء المحافظات الأخرى المرافقين لحالات الإصابات الموجودة داخل المستشفى، وقام عدد كبير أيضا بفرش المسجد الموجود بجوار المستشفى لتوفير أيضا سكن للأعداد الكبيرة المتواجدة من أبناء المحافظات الأخرى.

 

ومن جانبه، وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لمصابى حادث تصادم قطارى سوهاج والذين تم نقلهم لمستشفيات أسيوط وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم حتى تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات العاجلة واللازمة عن طريق التضامن الاجتماعى للمتضررين من الحادث وفقا لما أقره رئيس مجلس الوزراء اليوم كما كلف السكرتير المساعد بزيارة المصابين فى المستشفى للاطمئنان على حالتهم فضلا عن تفقد مواقف سيارات الأجرة للمحافظات للتأكد من انتظام رحلات النقل من وإلى المحافظات نظرًا لتوقف حركة القطارات للوجه القبلى وتدعيم مواقف المحافظات بسيارات وأتوبيسات لنقل الركاب لمنع حدوث أية تزاحم سواء فى المحطات أو المواقف.

وتفقد المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة المصابين فى مستشفى الايمان تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط للاطمئنان على حالتهم وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية والصحية لهم والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للحالات المصابة كما تفقد موقف سيارات الأجرة للمحافظات الكائن بمنطقة المعلمين يرافقه مسئولى المواقف ومباحث المرور للاطمئنان على انتظام حركة النقل نظرا لتوقف حركة القطارات للوجه القبلى والدفع بسيارات واتوبيسات للطوارئ فى حال وجود زحام على المواقف.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة الأزمات بالمحافظة يفيد وقوع حادث اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان ووجود عدد من المصابين والضحايا وفور الإبلاغ تم توجيه مرفق إسعاف أسيوط للدفع بإمدادات من سيارات الإسعاف المجهزة حيث تم إرسال 25 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث للمساعدة فى نقل المصابين فضلًا عن الدفع بفريق من الحماية المدنية وعربتين إطفاء وسيارات إنقاذ نهرى وبرى وتأمين وأوناش تضامنًا مع محافظة سوهاج كما تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات وتحرك فريق طبى متكامل من مستشفيات المحافظة للمشاركة والدعم حيث شاركت مستشفيات الايمان العام وأسيوط العام وصدفا المركزى فى الدفع بفريق طبى متخصص مكون من أطباء بشريين فى تخصصات الجراحة والعظام والكلى والتخدير بالإضافة إلى فريق من التمريض دعما للفريق الطبى بسوهاج للمشاركة فى أعمال الإغاثة والدعم للمصابين والجرحى بالحادث بالإضافة إلى توجيه كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ووجه المحافظ غرفة الأزمات بقيادة يحيى أبو رحمة مدير الغرفة بالمتابعة المستمرة مع غرفة أزمات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومحافظة سوهاج للتنسيق وعمل اللازم.

كما نعى المحافظ ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث الأليم مقدما خالص التعازى والمواساة لأسرهم داعيا المولى عزل وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الله مصر وأبناءها من كل سوء.‏


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النقل

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