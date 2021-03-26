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أمير قطر يبعث برقية تعزية للرئيس السيسى في ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 08:20 م
أمير قطر يبعث برقية تعزية للرئيس السيسى في ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
كتب عبد الوهاب الجندى

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بعث الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية. 
 
ونشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" تغريدة الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، وجاء فيها: "سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في ضحايا حادث تصادم قطارين في مدينة سوهاج، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل".
 
 
تغريدة وكالة الأنباء القطرية
وكالة الأنباء القطرية تنشر برقية تعزية أمير قطر للرئيس السيسي

 


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