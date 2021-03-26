اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مارس 2021 11:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن المنافذ يضبط 8 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 26 مارس 2021 11:27 ص
أمن المنافذ يضبط 8 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط عدد (8) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع- هواتف محمولة- ملابس- مستحضرات تجميل).

وأثمرت الجهود في مجال الأمن العام عن ضبط عدد (27) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1444) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (211) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


المنافذ

امن المنافذ

الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة