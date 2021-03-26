أسيوط ترفع حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة تحسبا لاستقبال مصابى حادث قطارى سوهاج

وتلقى محافظ أسيوط إخطارًا من غرفة الأزمات بالمحافظة يفيد بتلقيهم إشارة عن وقوع حادث اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان ووجود عدد من المصابين والضحايا.

وعلى الفور أمر محافظ أسيوط مدير مرفق إسعاف أسيوط بالدفع بإمدادات من سيارات الإسعاف المجهزة حيث تم إرسال 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث بمحافظة سوهاج للمساعدة في نقل المصابين فضلا عن الدفع بفريق من الحماية المدنية وعربتين إطفاء وسيارات إنقاذ نهري وبري وتأمين بالإضافة إلى رفع حالة الاستعداد والاستنفار بجميع وحدات التدخل السريع التابعة للمحافظة لارسالها إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة إذا تطلب الأمر ، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفيين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.