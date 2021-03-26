أسماء مصابي حادث قطاري طهطا فى مستشفى سوهاج الجامعى

سوهاج – الأمير نصرى

قال الدكتور أحمد جابر المتحدث الرسمى باسم المستشفيات الجامعية بسوهاج، أن عدد حالات الإصابة فى حادث قطارى مدينة طهطا، وصل إلى 16 حالة متواجدة داخل مستشفى سوهاج الجامعى.

وجاءت أسماء المصابين الذين وصلوا حتى الآن للمستشفى كالتالي:- "محمد عبد الحليم أبو الوفا – عبد العظيم عبود عبد الكريم – أحمد جعفر محمد أحمد – محمد صفوت إبراهيم – خالد محمد أحمد – عبد الحميد بكر – محمود عبده عبد الوهاب – محمد عبد الجواد الفادى – السيد عبده السيد – محمد أحمد عبد اللطيف – أحمد محمود فهمى كسور بالقدمين- مختار سعيد عبد الحليم اشتباه كسر بالقدم اليسري) وحالات آخرى جاري حصر ومعرفة أسماؤهم.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 91 آخرين فى حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

وأكد "مجاهد" توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمى بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجى تم الدفع بهم كدعم طبى من المركز القومى لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمى بمحافظة سوهاج.

وتابع "مجاهد" أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت قبل قليل طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.