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أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. ارتفاع طفيف للبلطى المزارع

الجمعة، 26 مارس 2021 06:00 ص
أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. ارتفاع طفيف للبلطى المزارع أسماك - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 26-3-2021  استقرارا لجميع الأصناف بإستثناء ارتفاع طفيف في أسعار السمك البلطي  المزارع 1-2  وفقا للأسعار الرسمية المعلنة فى سوق العبور للجملة. 
 
وارتفع سعر البلطى المزارع 2 ليتراوح بين 19 - 20 جنيها للكيلو، مقابل 16 - 18 جنيها للكيلو، وسجل البلطى المزارع 2، 21-23  جنيها للكيلو مقابل 19-21 جنيها للكيلو، والبلطى البلدى الأسوانى يتراوح بين 17 - 37 جنيها للكيلو. 
 
وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70 - 100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، و أسعار البورى 2 تتراوح  بين 32-38 جنيها للكيلو، والبورى 1 بين 42 - 48 جنيها للكيلو، والبربون "2" 30-38 جنيها للكيلو، سعر البربون "1" لـ40-48 جنيها للكيلو، السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، سعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو. 
 
وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو. 
 

أسعار السمك

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