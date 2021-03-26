أجهزة منزلية صغيرة تستهلك كهرباء كثيرة وتتسبب فى ارتفاع الفاتورة

كتبت رحمة رمضان

هناك بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية التى قد تكون صغيرة فى الحجم ولكنها تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء إذا لم يحسن المستهلك الاستخدام الأمثل للأجهزة. "اليوم السابع" يرصد لقرائه بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية التى تتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، إذا لم يحسن المواطن استهلاكها بالطريقة الأمثل، وهى كالآتى:



1-المكواة:



تعتبرة المكواة من الأجهزة المنزلية التى لا غنى عنها فى كل منزل، ولكنها تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء فى حالة سوء الاستخدام، وينصح بتجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيا، وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاكها يومياً، ويفضل البدء بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عاليه ثم الملابس القطنية، وبعد ذلك فصل المكواة واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخري التي لا تحتاج حرارة عالية، ويعتبر استخدام المكواة البخارية يساعد على كى الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.



2- الفرن الكهربائى:



ينصح بعدم تكرار فتحه للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة، وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل، وينصح باستخدام المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالى طاقة أقل.



3- غلاية المياه:



يعتقد الكثير من المواطنين أن غلاية المياه لا تستهلك الكثير من الكهرباء، وتعد من أكثر الأجهزة المنزلية التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء رغم صغر حجمها، ويفضل عند استخدامها غلى كمية المياه التى يحتاجها المستهلك فقط.