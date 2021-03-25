3 أسباب تمنعك من خل التفاح.. أبرزها مشاكل الكلى وتآكل مينا الأسنان

كتبت مروة هريدى

خل التفاح وُصف منذ فترة طويلة بأنه علاج طبيعى لجميع أنواع الأمراض من العناية بالبشرة إلى التهاب الحلق، حيث أظهرت الدراسات أنه فعال فى قتل مسببات الأمراض والبكتيريا، ولكن هناك أيضًا بعض الأسباب تمنعك من تناول خل التفاح، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

فيما يلى.. 3 أسباب تمنعك من تناول خل التفاح:

1- إذا كنت تعانى من مشاكل فى الكلى أو قرح، فلا ينبغى تناول خل التفاح الذى يتعارض مع الأدوية المعالجة لتلك الحالات

2- إذا كنت من مرضى السكرى وتتناول أدوية مثل الأنسولين أو حبوب الماء، يجب ألا تتناول خل التفاح لأنه قد يؤدى إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم بصورة قد تشكل خطورة، لذلك لابد من استشارة الطبيب قبل استخدامه، وقد لا يكون خل التفاح فعالًا إذا كنت تبحث عن إدارة والتحكم فى مرض السكرى.

3- خل التفاح قد يؤدى إلى تآكل مينا الأسنان مما يؤثر سلبًا على صحة الأسنان وتكون عُرضة للتلف.

- دراسات حول خل التفاح

وأجريت العديد من الدراسات حول العلاقة بين خل التفاح وإدارة نسبة السكر فى الدم، وكانت هناك نتائج متفاوتة، فعلى سبيل المثال هناك دراسة أجريت على الفئران أظهرت أن خل التفاح يساعد فى خفض مستويات السكر بالدم، ولكن القيد الوحيد على هذه الدراسة أنه لم يتم إجراؤها على البشر، ووجدت دراسة أخرى أجريت فى عام 2007 أن تناول خل التفاح قبل النوم يساعد فى تخفيف نسبة السكر فى الدم عند الاستيقاظ.

جدير بالذكر أنه لا ينبغى استبدال الدواء بخل التفاح لعلاج بعض الحالات، من الممكن تناوله جنبًا إلى جنب مع نظام غذائى صحى ومتوازن.