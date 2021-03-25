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وفد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية يزور مسار العائلة المقدسة بسخا فى كفر الشيخ

الخميس، 25 مارس 2021 09:25 م
وفد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية يزور مسار العائلة المقدسة بسخا فى كفر الشيخ جانب من الزيارة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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استقبلت كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بسخا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، وفد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كأول زيارة للكنيسة بعد افتتاح مسار العائلة المقدسة.

واستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، الأنبا ماركوس أسقف ورئيس دير القديسة دميانة وإبراشية كفر الشيخ ودمياط، القمص متياس سمير كاهن كنيسة السيدة العذراء الأثرية بسخا والقمص تيموثاوس ينى، كاهن كنيسة السيدة العذراء بسخا، والقمص تادرس فتحى، كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بالمنشية الكبرى، جورج سمير، عضو بيت العائلة فرع كفر الشيخ.

وعبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بالكنيسة ومسار العائلة بكفر الشيخ، وما حدث به من تطوير، كما تفقدوا الكنيسة وما تحتويه من آثار متعددة ومنها "كعب يسوع" وهو أثر كعب السيد المسيح على حجر وكتب على الجانب المقابل له لفظ "الله 1".

وأبدى الوفد اهتمامهم بالحجر الذى عليه أثر قدم السيد المسيح، وشرح الأنبا ماركوس أسقف ورئيس دير القديسة دميانه وابراشية كفر الشيخ ودمياط، تاريخ الحجر للوفد.

الأنبا ماركوس أسقف ورئيس دير القديسة دميانه وابراشية كفر الشيخ ودمياط
الأنبا ماركوس أسقف ورئيس دير القديسة دميانه وابراشية كفر الشيخ ودمياط

 

الوفد الروسي بصحبة الأنبا ماركوس أسقف ورئيس دير القديسة دميانه وابراشية كفر الشيخ ودمياط
الوفد الروسي بصحبة الأنبا ماركوس أسقف ورئيس دير القديسة دميانه وابراشية كفر الشيخ ودمياط

 

الوفد الكنسي الروسي في زيارة لكطنيسة السيدة العذراء بسخا
الوفد الكنسي الروسي في زيارة لكطنيسة السيدة العذراء بسخا

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

جانب من الوفد الروسي
جانب من الوفد الروسي

 

كعب يسوع اثار قدم السيد المسيح على حجر بكنيسة السيدة العذراء بسخا
كعب يسوع اثار قدم السيد المسيح على حجر بكنيسة السيدة العذراء بسخا

 


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