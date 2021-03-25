وسائل إعلام موريتانية: مجهول يحتجز طائرة فى مطار نواكشوط ويهدد بتفجيرها

قالت وسائل إعلام موريتانية، اليوم الخميس، إن شخصًا مجهولًا اقتحم إحدى الطائرات بمطار نواكشوط الدولى، وهدد بتفجيرها، مشيرة إلى أن الأمن عزز قواته فى المطار.

وبحسب مصادر، فإن الشخص تحدث باللغة الإنجليزية، مع عناصر الأمن، حيث هددهم بتفجير الطائرة، إذا قاموا باقتحامها للقبض عليه، ولكنه لم يحدد حتى الآن مطالب محددة، سوى أنه طالب الحكومة بتعويضه، دون تحديد ماهية التعويض الذى يريده.

وتفيد الأنباء بأن عناصر الأمن لم تحدد حتى الآن ما إن كان هذا الشخص بحوزته أي مواد تمكنه من تنفيذ تهديده. وقد دفعت قوات الأمن الموريتانية بتعزيزات إلى مطار نواكشوط.