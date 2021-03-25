وزير خارجية ألمانيا: تحقيق السلام فى ليبيا يمثل مصلحة كبيرة لأوروبا

كتبت ـ هناء أبو العز

قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، إن لأوروبا مصلحة كبرى فى تحقيق السلام فى ليبيا، وأن التطور فى ليبيا يعد أحد النقاط القليلة المضيئة على مستوى السياسة الخارجية فى العام الأخير.

ويدعم وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا من خلال زيارتهم إلى طرابلس الحكومة الليبية المنتخبة حديثًا من أجل إحلال السلام والوحدة فى ليبيا.

وتابع وزير الخارجية الألمانى: إذا عملنا بشكل موحد، سيمكننا فعل الكثير، قائلًا: مهمتكم الكبرى الآن هى توحيد البلاد، وأوضح أنه يندرج ضمن ذلك توفير الإمدادات للسكان فى جميع أنحاء البلاد وإعداد الانتخابات، تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار ومراقبته، بما تشمله من سحب كامل لجميع القوات.