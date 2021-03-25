وزير الداخلية: الإرهاب الخطر الأول على مقدرات الأمم.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

يبرز فيديو كلمة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم، بالدورة 38 بمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث أكد أن الإرهاب الخطر الأول على مقدرات الأمم، يبرز فيديو كلمة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم، بالدورة 38 بمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث أكد أن الإرهاب الخطر الأول على مقدرات الأمم، لافتاً إلى أن الإرهاب يحاول استقطاب الشباب عبر الإنترنت وتدريبهم على استخدام السلاح وترويج الشائعات للإضرار ببلادهم.

وقال اللواء محمود توفيق: "يشرفنى فى مستهل كلمتى، أن أنقل إليكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته بأن يضطلع مجلسكم الموقر بإنجاز المهام الكبيرة الملقاة على عاتقه .

وأضاف وزير الداخلية:" يأتي عقد لقائنا السنوى إفتراضيا عبر الاتصال المرئى نتيجة جائحة كورونا، وبقدر تقديرنا للإجتماع بأشقائنا وزراء الداخلية العرب، لتبادل الرؤى تجاه أولوياتنا الأمنية وقواسمنا المشتركة ، نسأل المولى عز وجل أن يرفع عن عالمنا هذا الوباء، وأن نلتقى فى دورتنا القادمة بحول الله وقوته لنستكمل أعمالنا، سواء على المستوى المتعدد أو الثنائى ، ولقد فرضت ظروف الجائحة مواجهة الأجهزة الأمنية العربية خلال العام المنقضى تحديات مضاعفة ، وفى مقدمتها تأمين الأطقم الطبية ومستشفيات العزل للقيام بأعمالها ، ومتابعة إلتزام الأفراد والمؤسسات والأماكن العامة والخاصة بالإجراءات الإحترازية والقواعد التنظيمية المتصلة بتوقيتات الأنشطة التجارية والإجتماعية والخدمية المختلفة، فضلا عن تطبيق الإجراءات الوقائية داخل المرافق الشرطية والسجون ومراكز الإحتجاز.

وتابع: إدراكا بمتطلبات مواصلة تطوير السياسات الأمنية لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، ومواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن ومقدرات أمتنا العربية، تأتى أهمية إجتماعنا اليوم لتعزيز مجالات التعاون الأمنى وخدمة القضايا العربية المشتركة، بما يلبى تطلعاتنا نحو مستقبل تنعم فيه شعوبنا العربية بالمزيد من الأمن والإستقرار والإزدهار ، وعلى الرغم من نجاح الجهود الرامية لتقويض حركة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة العربية وتشديد الحصار عليها وتقليص قدرتها على تلقى التمويل وتدبير السلاح، والتحريض على الإثارة والشغب لتنفيذ مخططاتهم الهدامة، إلا أن الإرهاب ما زال يمثل تحديا رئيسيا محليا وعربيا ودوليا ، وسيظل الخطر الأول على مقدرات الأمم ، ينتهك أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة، وعائقا رئيسيا لتنفيذ خطط التنمية، وتجسد مساعى العناصر الإرهابية لإعادة تنظيم صفوفها تهديدا مستمرا للأمن العربى من خلال محاولاتها إيجاد تمركزات جديدة لها بمناطق الشرق الأوسط والقارة الإفريقية بإتخاذ المسار البحرى سبيلا لنقل "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" والإستفادة من التقنيات الحديثة فى إستقطاب الشباب عبر شبكة الإنترنت ، ومواقع التواصل الإجتماعى وتدريبهم على إستخدام الأسلحة والمتفجرات، ونشر الشائعات والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها ، أو تنفيذ هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية لأجهزة الدولة .

وأردف "توفيق": فى ذات السياق، فإن المحاولات المستمرة لإغراق المنطقة العربية بالمواد المخدرة ، تمثل أحد التحديات الرئيسية بإعتبارها تستهدف عقول شعوبنا وهو ما يؤكده تزايد نشاط العصابات الإجرامية فى مجال تهريب المخدرات ، والتى لجأت لإتخاذ الممرات البحرية والبحر الأحمر، مسارا رئيسيا وإستخدام أساليب تهريب غير نمطية فى إخفاء المهربات، وقد نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع نظرائها ، فى إجهاض تلك المحاولات والحيلولة دون إستهداف البلاد بالمواد المخدرة أو إتخاذها كمحطة للتهريب للدول العربية الشقيقة .