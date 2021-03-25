وزير البترول يتابع تنفيذ برنامج التوسع بمحطات تموين وتحويل السيارات للغاز

كتبت -مروة الغول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدورى لمتابعة الاجراءات التنفيذية لبرنامج التوسع في إنشاء محطات تموين وتحويل السيارات إلي الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالي 2020 / 2021، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود.

وخلال الاجتماع اكد المهندس طارق الملا على استمرار متابعة تنفيذ محطات التموين بالغاز والمراكز التي تقدم خدمات الغاز الطبيعى للسيارات علي مستوي الجمهورية، بما يلبي احتياجات المواطنين المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لاحلال وتحويل السيارات خاصة أن نشر هذه المحطات سيؤدي إلي التيسير بشكل كبير علي حائزي السيارات العاملة بالغاز ويشجع اكبر عدد ممكن من المواطنين علي الاستفادة بالمبادرة، كما يأتي ذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة لتقديم بدائل اقل تكلفة من الوقود النظيف للمواطن.



خلال الاجتماع (2)

وشهد الاجتماع استعراض الاجراءات التنفيذية الجارية لانشاء المحطات ودعمها بالبنية التحتية والمرافق اللازمة لبدء التشغيل .

وشدد الملا علي أهمية المتابعة المتواصلة لمعدلات تنفيذ المحطات وضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وتذليل كافة كافة التحديات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالدولة للوصول إلي الأهداف المرجوة من هذا المشروع القومي الذي يتم تنفيذه لخدمة المواطنين .

وحضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد محمود ومساعده لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى المهندس محمد خضير والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس ناصر امين رئيس شركة كارجاس والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر.