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وزير الآثار يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير

الخميس، 25 مارس 2021 09:19 م
وزير الآثار يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير المتحف الكبير
كتب محمد أسعد

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عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً مع المُشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والمستشار القانوني للمتحف، وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف.
 
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة آخر تطورات حملات الدعاية والترويج للمتحف، ومتابعة عملية تثبيت القطع الأثرية الخاصة بكنوز الملك توت عنخ آمون في فتارين العرض الخاصة بها داخل القاعات المخصصة لها، بالإضافة إلى آخر التطورات الخاصة بنقل القطع الأثرية الثقيلة وتثبيتها بالمتحف بمشاركة المجلس الأعلى للآثار.
 
كما تم الوقوف على آخر التطورات فيما يخص اللوائح المنظمة للعمل بهيئة المتحف، وكذلك مناقشة الهيكل التنظيمي له.
 
 

المتحف المصري

المتحف الكبير

الآثار المصرية

السياحة والآثار

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