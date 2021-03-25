وزيرة التضامن تفتتح معرضى "الأسر المنتجة" و"ديارنا للأثاث" خلال زيارتها لأسيوط

كتب مدحت وهبة

استهلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى زيارتها لمحافظة أسيوط اليوم الخميس، بلقاء اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط بديوان عام المحافظة.

كما تفتتح معرض الأسر المنتجة بالمحافظة، وتقوم بتوزيع عدد من المشروعات علي المواطنين بالمحافظة، كما تشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات الذي تقيمه المحافظة لتكريم الأمهات المثاليات بها.

وتفتح نيفين القباج معرض ديارنا أسيوط للأثاث، بمشاركة الجمعيات التعاونية الانتاجية للأثاث بدمياط والذي يقام في محافظة أسيوط لمدة 15 يومًا، حيث يعرض المعرض منتجات 40 عارضًا من 7 جمعيات تعاونية انتاجية للأثاث بدمياط ،وصناع مدينة الأثاث بدمياط والغرفة التجارية، ويقام علي مساحة 2300 متر علي ملاعب نادي الواي بأسيوط.