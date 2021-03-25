اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مارس 2021 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزيرة التضامن تفتتح معرضى "الأسر المنتجة" و"ديارنا للأثاث" خلال زيارتها لأسيوط

الخميس، 25 مارس 2021 01:22 م
وزيرة التضامن تفتتح معرضى "الأسر المنتجة" و"ديارنا للأثاث" خلال زيارتها لأسيوط معرض ديارنا -أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استهلت الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى زيارتها لمحافظة أسيوط اليوم الخميس، بلقاء اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط بديوان عام المحافظة.
 
كما تفتتح معرض الأسر المنتجة بالمحافظة، وتقوم بتوزيع عدد من المشروعات علي المواطنين بالمحافظة، كما تشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات الذي تقيمه المحافظة لتكريم الأمهات المثاليات بها.
 
وتفتح نيفين القباج معرض ديارنا أسيوط للأثاث، بمشاركة الجمعيات التعاونية الانتاجية للأثاث بدمياط والذي يقام في محافظة أسيوط لمدة 15 يومًا، حيث يعرض المعرض منتجات 40 عارضًا من 7 جمعيات تعاونية انتاجية للأثاث بدمياط ،وصناع مدينة الأثاث بدمياط والغرفة التجارية، ويقام علي مساحة 2300 متر علي ملاعب نادي الواي بأسيوط.
 
وتلتقي وزيرة التضامن الاجتماعي  خلال الزيارة مع ممثلي 120 جمعية أهلية قاعدية يمثلون محافظات " المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا"، بالإضافة إلي ممثلي 15 جمعية مركزية، حيث يتم استعراض انجازات الجمعيات خلال المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ويتم عرض الرؤية الاستراتيجية للوزارة ضمن المشروع القومى لبرنامج تطوير الريف المصرى، وتوضيح دور كل طرف مشارك في المشروع القومي.

التضامن

معرض الاسر المنتجة بأسيوط

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"حياة كريمة" بوابة تنموية لدعم المرأة الريفية.. تحسين الخدمات وارتفاع القروض الميسرة لـ1.4 مليار واستفادة 131 ألف سيدة من دعم المشروعات الصغيرة.. زيادة مراكز التدريب للأسر المنتجة وعيادات الصحة الإنجابية

الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:00 ص

أهلا رمضان.. استعدادات كبيرة لإقامة شوادر بيع الفوانيس.. الأسر المنتجة تساهم بـ10% من المعروض فى الأسوق.. الأسعار تبدأ من 8 جنيهات وتصل إلى 1000 جنيه.. رئيس شعبة لعب الأطفال: صناعته مصرية 100%

الخميس، 11 مارس 2021 05:00 م

سيدات شمال سيناء لا يعرفن الكلل أو الملل.. يشاركن من كل الأعمار فى تحويل البيوت لمواقع إنتاج "تحف وهدايا تراثية".. "التضامن" تدعمهن بتنظيم معرض بمقر الأسر المنتجة.. والمنتجات تتضمن أثوابا مطرزة ومقتنيات خرزية

الخميس، 11 مارس 2021 04:00 ص

فوانيس رمضان وهدايا عيد الأم.. معرض للأسر المنتجة بشمال سيناء.. فيديو

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة